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Глава МЗС Литви подав у відставку через продовження транзиту від підсанкційного "Білоруськалію"

П'ятниця, 10 грудня 2021, 19:01

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 10 грудня написав заяву про відставку і передав її главі уряду.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Я бачу, яке становище склалося у зв'язку з перевезеннями білоруських вантажів через Литву після введених США санкцій і розумію, як це позначається на репутації очолюваного вами уряду Литви, тому прошу прийняти заяву про відставку та звільнити мене з посади міністра закордонних справ у найкоротші терміни" , – сказано в адресованій прем'єр-міністрові Інгріді Шимоніті заяві.

8 грудня Ландсбергіс та міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс заявили, що готові піти у відставку через авансові платежі, які компанія "Білоруськалій", що перебуває під санкціями США, переказала державній компанії "Литовські залізниці".

Санкції США проти "Білоруськалію" набули чинності 8 грудня, а в листопаді "Литовські залізниці" отримали авансовий платіж від "Білоруськалію". Водночас білоруська компанія продовжила транзит своїх товарів через Литву.

Глава "Литовських залізниць" Мантас Бартушка заявив, що про переказ було відомо міністерствам закордонних справ та транспорту. Ландсбергіс зі свого боку заявив, що "Литовські залізниці" інформували лише про вересневий аванс за жовтневі послуги,  а про подальші платежі не повідомили.

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Литва Білорусь
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