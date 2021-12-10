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Глава МИД Литвы подал в отставку из-за продолжения транзита от подсанкционного "Беларуськалия"

Пятница, 10 декабря 2021, 19:01

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 10 декабря написал заявление об отставке и передал его главе правительства.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

"Я вижу, какое положение сложилось в связи с перевозками белорусских грузов через Литву после введенных США санкций и понимаю, как это сказывается на репутации возглавляемого вами правительства Литвы, поэтому прошу принять заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в кратчайшие сроки", – сказано в адресованном премьер-министру Ингриде Шимоните заявлении.

8 декабря Ландсбергис и министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявили, что готовы уйти в отставку из-за авансовых платежей, которые находящаяся под санкциями компания "Беларуськаий", перевела государственной компании "Литовские железные дороги".

Санкции США против "Беларуськалия" вступили в силу 8 декабря, а в ноябре "Литовские железные дороги" получили авансовый платеж от компании. В то же время белорусская компания продолжила транзит своих товаров через Литву.

Глава "Литовских железных дорог" Мантас Бартушко заявил, что о переводе средств было известно министерствам иностранных дел и транспорта. Ландсбергис со своей стороны заявил, что "Литовские железные дороги" информировали только о сентябрьском авансе за октябрьские услуги, а о дальнейших платежах не сообщили.

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