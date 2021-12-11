Республика Сербская начала процесс выхода из общегосударственных учреждений Боснии и Герцеговины

Парламент Республики Сербской, государственного образования в составе Боснии и Герцеговины, проголосовал за ряд шагов, направленных на выход из государственных институтов этой балканской страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty.

10 декабря депутаты проголосовали за начало процедуры выхода Республики Сербской из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы.

Они также проголосовали за декларацию, призывающую к разработке новой конституции Республики Сербской и отмечающей, что "все законы, введенные международным высоким представителем Боснии, являются "неконституционными".

Большинство оппозиционных депутатов вышли или бойкотировали голосование, заявив, что инициатива отделения не может быть реализована без дополнительного кровопролития в стране.

Босния находится в затяжном политическом кризисе из-за сепаратистских шагов Республики Сербской. Нарастают опасения, что мирное соглашение, завершившее войну 1992-95 годов, может быть разрушено, что поставит под угрозу региональную стабильность.

Дейтонские мирные соглашения создали в рамках Боснии и Герцеговины два очень автономных образования, имеющих общие учреждения: Республику Сербскую и Боснийско-хорватскую федерацию.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик, представитель Республики Сербской в ​​руководящем органе БиГ, неоднократно угрожал выйти из институтов государственного уровня, описывая Боснию как "эксперимент международного сообщества" и "невозможную навязанную страну".

В течение многих лет Додик выступал за отделение Республики Сербской и за то, чтобы она стала частью соседней Сербии.

Его инициатива приобрела обороты летом, когда назначенный Западом высокий представитель ввел ряд законов, запрещающих отрицание геноцида, военных преступлений и прославления осужденных за подобные преступления.

В Еврокомиссии предупредили, что если лидеры боснийских сербов реализуют свои намерения и выйдут из состава Боснии и Герцеговины, это подорвет европейскую перспективу страны.

Посольства США, Британии, Франции, Германии и Италии, а также представительство ЕС в БиГ опубликовали совместное заявление по решению парламента Республики Сербской, назвав его "дополнительным шагом эскалации".

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