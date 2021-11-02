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Міжнародний представник у Боснії застеріг, що країна - за крок від поновлення конфлікту

Вівторок, 2 листопада 2021, 17:23

Верховний представник у Боснії та Герцеговині Крістіан Шмідт заявив, що в останніх подіях бачить безпосередню загрозу розпаду країни і поновлення конфлікту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian, наводячи слова з його доповіді для ООН, що є у розпорядженні редакції.

Верховний представник у Боснії та Герцеговині - посада, створена для виконання Дейтонської мирної угоди в 1995 році. Він одночасно є спеціальним представником Європейського Союзу. Верховний представник має повноваження від Організації Об'єднаних Націй.

У документі Крістіан Шмідт застерігає, що Боснія - "перед найбільшою екзистенційною загрозою за повоєнний час". 

"Якщо збройні сили БіГ розділяться на дві чи більше армій, рівень міжнародної військової присутності потрібно переглянути. Недостатня реакція на поточну ситуацію поставить під загрозу Дейтонську угоду, а нестабільність у БіГ матиме наслідки для регіону загалом… Перспективи подальшого розколу і конфлікту - дуже реальні", - цитує його видання.

Нагадаємо, у вересні-жовтні 2021 року голова президії Боснії і Герцеговини від боснійських сербів Мілорад Додік заявив, що має намір створити армію Республіки Сербської та вивести РС із загальнодержавних установ БіГ.

Як відомо, в Москві вважають, що посаду верховного представника потрібно скасувати, і не погодилися з призначенням Шмідта. Цю точку зору підтримують і в Республіці Сербській (БіГ).

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Боснія і Герцеговина
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