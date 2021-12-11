Грузія відхилила як неприйнятну вимогу Росії щодо зупинки розширення НАТО

Міністерство закордонних справ Грузії вважає неприйнятною вимогу МЗС Росії до НАТО відкликати свою обіцянку, дану в 2008 році на бухарестському саміті, щодо майбутнього членства України та Грузії.

Про це йдеться у заяві міністерства, яку наводить "Грузия Online", пише "Європейська правда".

У Тбілісі наголошують, що жодна третя країна не може вплинути на це рішення.

"Вступ до НАТО – суверенне рішення Грузії, яке ґрунтується на непохитній волі більшості населення Грузії. Ця мета також відображена у Конституції Грузії", - йдеться у заяві.

У міністерстві наголосили, що рішення, ухвалене на саміті у Бухаресті, повторювалося на всіх самітах НАТО, проведених після 2008 року, а в комюніке на саміті НАТО в Брюсселі у 2021 році наголошується, що союзники вважають неприйнятним втручання будь-якої третьої сторони у визначення зовнішніх пріоритетів країн.

"Враховуючи вищевикладене, будь-яка заява, зроблена третьою стороною щодо перегляду рішення Бухарестського саміту, яка суперечить фундаментальним принципам та нормам міжнародного права, є неприйнятною для міністерства закордонних справ.

Водночас слід наголосити, що головним викликом європейської та євроатлантичної архітектури безпеки сьогодні є дії Російської Федерації, які виявляються в окупації та анексії територій сусідніх суверенних країн, нехтуванні базовими принципами міжнародного права та невиконанні взятих на себе зобов'язань", — йдеться у заяві МЗС Грузії.

МЗС Росії напередодні оприлюднило вимогу до НАТО скасувати обіцянку 2008 року щодо членства України і Грузії в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відкинув цю вимогу.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

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