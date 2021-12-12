На Сицилії вибух газу зруйнував будинок: 3 загиблих, 6 людей шукають під завалами

У сицилійському місті Равануса внаслідок вибуху газу обвалився чотириповерховий будинок, загинули троє людей.

Про це пише Ansa, повідомляє "Європейська правда".

Причиною обвалення влада називає вибух побутового газу, за яким сталася пожежа.

"Газ зібрався або під землею, або у закритому приміщенні. Найближчими днями ми проведемо детальніше розслідування. Безперечно, такий вибух - виняткова подія. Причинами розриву труби можуть бути негода або зсув ґрунту", - сказав командир пожежної команди Агрідженто Джузеппе Мерендіно.

На місці вибуху триває пошукова операція, під завалами можуть бути до шести осіб. Вночі рятувальникам вдалося знайти двох людей живими.

Вибух був такої сили, що пошкодив ще три будинки поряд, і його було чути у сусідніх районах.

Повідомляється, що у зруйнованому вибухом чотириповерховому будинку перебувало 9 членів однієї сім'ї.

Нагадаємо, у французькому муніципалітеті Санарі-сюр-Мер внаслідок вибуху газу обвалився будинок, загинули двоє людей.

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