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На Сицилии взрыв газа разрушил дом: 3 погибших, 6 человек ищут под завалами

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Воскресенье, 12 декабря 2021, 10:21

В сицилийском городе Равануса в результате взрыва газа обрушился четырехэтажный дом, погибли три человека.

Об этом пишет Ansa, сообщает "Европейская правда".

Причиной обрушения власти называют взрыв бытового газа, за которым последовал пожар.

 

"Газ скопился либо под землей, либо в закрытом помещении. В ближайшие дни мы проведем более детальное расследование. Несомненно, такой взрыв - исключительное событие. Причинами разрыва трубы могут быть непогода или оползень", - сказал командир пожарной команды Агридженто Джузеппе Мерендино.

На месте взрыва продолжается поисковая операция, под завалами могут находиться до шести человек. Ночью спасателям удалось найти двух человек живыми.

 

Взрыв был такой силы, что повредил еще три дома рядом, и его было слышно в соседних районах.

Сообщается, что в разрушенном взрывом четырехэтажном здании находились 9 членов одной семьи.

Напомним, во французском муниципалитете Санари-сюр-Мер в результате взрыва газа обрушился дом, погибли два человека.

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