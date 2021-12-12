Німецькі соціал-демократи обрали нове керівництво партії і заявили про певні розбіжності із Шольцем

Соціал-демократична партія Німеччини, яка є старшим партнером "Зелених" та Вільної демократичної партії в урядовій коаліції, обрала нове керівництво.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Делегати з'їзду політсили обрали співголовами партії Ларса Клінгбайля та Заскію Ескен.

За 43-річного Клінгбайля, який до цього виконував функції генерального секретаря партії, проголосувало 86,3% делегатів з'їзду. 60-річна Ескен, яка до цього також займала посаду співголови партії, набрала 76,7% підтримки серед учасників партійного заходу. Рішення ще потрібно підтвердити голосуванням поштою.

У промові до делегатів з'їзду Клінгбайль, зокрема, заявив про шанс сформувати "соціал-демократичне десятиліття" після перемоги партії на федеральних виборах. Тим часом Ескен заявила про намір змінити країну, зробивши її сильнішою та справедливішою.

Також на з'їзді було обрано нового генерального секретаря партії. Ним став Кевін Кюнерт, який до цього займав посаду заступника голови СДПН.

На новій посаді Кюнерт вже заявив про бажання внести поправки до угоди про коаліцію із "Зеленими" та ВДП. Зокрема, його не влаштовують пункти про обмеження розміру орендної плати за житло та розмір допомоги з безробіття. Також Кюнерт визнає, що між ним та канцлером Олафом Шольцом зберігаються певні політичні розбіжності.

Нагадаємо, 8 грудня перед Бундестагом склав присягу новий федеральний канцлер Німеччини, представник соціал-демократів Олаф Шольц.

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