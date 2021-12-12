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Немецкие социал-демократы избрали новое руководство партии и заявили о разногласиях с Шольцем

Воскресенье, 12 декабря 2021, 11:47

Социал-демократическая партия Германии, являющаяся старшим партнером "Зеленых" и Свободной демократической партии в правительственной коалиции, избрала новое руководство.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Делегаты съезда политсилы избрали сопредседателями партии Ларса Клингбайля и Заскию Эскен.

За 43-летнего Клингбайля, до этого выполнявшего функции генерального секретаря партии, проголосовало 86,3% делегатов съезда. 60-летняя Эскен, до этого занимавшая должность сопредседателя партии, набрала 76,7% поддержки среди участников партийного мероприятия. Решение еще предстоит подтвердить голосованием по почте.

В речи к делегатам съезда Клингбайль, в частности, заявил о шансе сформировать "социал-демократическое десятилетие" после победы партии на федеральных выборах. Тем временем Эскен заявила о намерении изменить страну, сделав ее более сильной и справедливой.

Также на съезде был избран новый генеральный секретарь партии. Им стал Кевин Кюнерт, до этого занимавший должность заместителя главы СДПГ.

В новой должности Кюнерт уже заявил о желании внести поправки в соглашение о коалиции с "Зелеными" и ВДП. В частности, его не устраивают пункты об ограничении размера арендной платы за жилье и размер пособия по безработице. Также Кюнерт признает, что между ним и канцлером Олафом Шольцом сохраняются политические разногласия.

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Германия
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