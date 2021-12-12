Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

G7 предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Воскресенье, 12 декабря 2021, 13:58

Страны "Группы семи" предупредили Россию в воскресенье о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проекте заявления, текст которого приводит Reuters.

На встрече в Ливерпуле делегаты G7 заявили, что они едины в своем осуждении наращивания военной мощи России возле границ Украины, и призвали Москву к деэскалации.

"Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", - говорится в проекте заявления.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее", - отмечается в заявлении.

В G7 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада и США, а также представитель Европейского Союза.

"Мы призываем Россию к деэскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности. Мы подтверждаем нашу поддержку усилий Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в проекте.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Кремль заплатит "ужасную цену" и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если вторгнется в Украину.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на это.

Генсек НАТО отверг требование России по поводу нечленства Украины в Альянсе.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
G7 (группа семи) Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua

Статьи

"Талибан" и Крым: что стоит за поддержкой российской аннексии правительством талибов

Упоминания о Крыме нужны правительству талибов для угроз в адрес соседнего Пакистана, война с которым постепенно становится неизбежной (укр.)
10 декабря 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды

Поддержка и санкции: как Джо Байден планирует продвигать демократию в мире

Саммит для развития демократий – часть предвыборных обещаний Джо Байдена, а после событий 6 января он стал необходимостью и для США (укр.)
10 декабря 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Эрдоган под натиском проблем: почему власть в Турции стремительно теряет популярность

Обвал национальной валюты, инфляция, которая может достигать 58%, протесты и падение рейтингов власти. Все это – о вызовах, стоящих перед Турцией (укр.)
9 декабря 2021 — Евгения Габер, Юрий Панченко