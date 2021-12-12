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Парламент Болгарії у понеділок голосуватиме за новий уряд

Неділя, 12 грудня 2021, 16:47

Спікер парламенту Болгарії Нікола Мінчев скликав позачергове засідання на 13 грудня для виборів нового прем'єр-міністра та затвердження уряду.

Про це пише БГНЕС, повідомляє "Європейська правда".

Порядок денний парламенту включає три питання - вибори прем'єр-міністра Болгарії, затвердження складу уряду та вибори уряду.

Для ухвалення рішення необхідні 50% плюс один голос від кількості присутніх у залі парламенту депутатів, за обов'язкової умови кворуму 121 депутатів.

Раніше нова центристська партія Болгарії "Ми продовжуємо зміни" (PP) заявила, що вона уклала угоду про широку коаліцію з соціалістичними, популістськими та правоцентристськими силами.

Лідер партії Кирил Петков, висунутий на посаду наступного прем'єр-міністра, представив свої кандидатури на посаду міністрів президенту Румену Радєву в суботу.

Чотири партії матимуть парламентську більшість у 134 місця.

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