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Парламент Болгарии в понедельник будет голосовать за новое правительство

Воскресенье, 12 декабря 2021, 16:47

Спикер парламента Болгарии Никола Минчев созвал внеочередное заседание на 13 декабря для выборов нового премьер-министра и утверждения правительства.

Об этом пишет БГНЕС, сообщает "Европейская правда".

Повестка дня парламента включает три вопроса - выборы премьер-министра Болгарии, утверждение состава правительства и выборы правительства.

Для принятия решения необходимы 50% плюс один голос от числа присутствующих в зале парламента депутатов, при обязательном условии кворума в 121 человек.

Ранее центристская партия Болгарии "Мы продолжаем изменения" (PP) заявила, что она заключила соглашение о широкой коалиции с социалистическими, популистскими и правоцентристскими силами.

Лидер партии Кирилл Петков, выдвинутый на должность следующего премьер-министра, представил свои кандидатуры на должность министров президенту Румену Радеву в субботу.

Четыре партии будут иметь парламентское большинство в 134 места.

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Болгария
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