Глава МЗС Швеції попередила РФ про сильну реакцію у разі подальшої агресії проти України

Подальша агресія Росії проти України зустріне жорстку реакцію, необхідна деескалація ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написала глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"Об’єднана підтримка ЄС суверенітету та територіальної цілісності України на засіданні ради міністрів закордонних справ. Росія повинна привести ситуацію до деескалації. Подальша агресія зіткнеться з сильною реакцією. Необхідно зберегти європейський порядок безпеки", - написала Лінде.

United EU support at FAC for #Ukraine sovereignty & territorial integrity. Need for Russia to de-escalate. Further aggression would be met by strong reaction. European security order needs to be preserved.