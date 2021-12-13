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Укр / Рус

Глава МЗС Швеції попередила РФ про сильну реакцію у разі подальшої агресії проти України

Понеділок, 13 грудня 2021, 12:06

Подальша агресія Росії проти України зустріне жорстку реакцію, необхідна деескалація ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написала глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"Об’єднана підтримка ЄС суверенітету та територіальної цілісності України на засіданні ради міністрів закордонних справ. Росія повинна привести ситуацію до деескалації. Подальша агресія зіткнеться з сильною реакцією. Необхідно зберегти європейський порядок безпеки", - написала Лінде.

Нагадаємо, як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, Україна буде центральною темою обговорення міністрів закордонних справ ЄС 13 грудня.

Він зазначив, що дискусія довкола українського питання значною мірою буде продовженням дискусії Групи семи, яка виступила з заявою на захист України і попередженням для Росії, що наслідки за нову агресію будуть величезними.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

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