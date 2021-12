Глава МИД Швеции предупредила РФ о сильной реакции в случае агрессии против Украины

Дальнейшая агрессия России против Украины встретит жесткую реакцию, необходима деэскалация ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написала глава МИД Швеции Анн Линде.

"Объединенная поддержка ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины на заседании совета министров иностранных дел. Россия должна привести ситуацию к деэскалации. Дальнейшая агрессия столкнется с сильной реакцией. Необходимо сохранить европейский порядок безопасности", - написала Линде.

United EU support at FAC for #Ukraine sovereignty & territorial integrity. Need for Russia to de-escalate. Further aggression would be met by strong reaction. European security order needs to be preserved.