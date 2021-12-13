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Укр / Рус
Укр / Рус

Глава МИД Швеции предупредила РФ о сильной реакции в случае агрессии против Украины

Понедельник, 13 декабря 2021, 12:06

Дальнейшая агрессия России против Украины встретит жесткую реакцию, необходима деэскалация ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написала глава МИД Швеции Анн Линде.

"Объединенная поддержка ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины на заседании совета министров иностранных дел. Россия должна привести ситуацию к деэскалации. Дальнейшая агрессия столкнется с сильной реакцией. Необходимо сохранить европейский порядок безопасности", - написала Линде.

Напомним, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Украина станет центральной темой обсуждения министров иностранных дел ЕС 13 декабря.

Он отметил, что дискуссия вокруг украинского вопроса в значительной степени будет продолжением дискуссии Группы семи, которая выступила с заявлением в защиту Украины и предупреждением для России, что последствия новой агрессии будут огромными.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Кремль заплатит "ужасную цену" и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если вторгнется в Украину.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на ее выполнение.

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