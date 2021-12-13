Франция начала расследование против 400 продавцов фейковых ковидных сертификатов

Франция начала расследование по 400 сетям, которые выдают поддельные сертификаты.

Об этом рассказал министр внутренних дел Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В последние дни внимание французских СМИ привлек случай женщины с коронавирусом, которая умерла в парижской региональной больнице после предъявления фальшивого сертификата о вакцинации.

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Заведующий отделением интенсивной терапии больницы сказал, что они немедленно обеспечили бы женщине лечение антителами, если бы знали, что она не была вакцинирована.

Власти Франции обнаружили несколько тысяч поддельных медицинских сертификатов о COVID-19, используемых во Франции, сообщил в воскресенье по радио RTL министр внутренних дел Жараль Дарманен.

Он сказал, что было начато около 400 расследований по факту продажи поддельных сертификатов, в том числе некоторые были связаны с медицинскими работниками.

Он не сообщил, сколько человек было арестовано на данный момент, и не предоставил других подробностей.

С рекордным количеством суточных подтвержденных инфекций на прошлой неделе Франция активизирует усилия по проведению ревакцинации в надежде, что этого будет достаточно, чтобы снизить нагрузку на больницы.

Половина отделений интенсивной терапии во Франции занята пациентами с коронавирусом, некоторые регионы снова откладывают несрочные операции и более 100 человек с вирусом умирают ежедневно.

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