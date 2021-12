ЄС запустив проєкт на 35 млн євро для підтримки вакцинації в країнах "Східного партнерства"

Європейський Союз запустив інноваційний механізм обміну вакцинами проти коронавірусу з країнами-учасницями "Східного партнерства" на суму 35 мільйонів євро.

Про це повідомив комісар з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівер Варгеї, пише "Європейська правда".

"Радий, що сьогодні запустили зі Збігневом Рау та польським Банком національного розвитку і Беатою Дашинською-Музичкою інноваційну угоду на суму 35 мільйонів євро для підтримки країн-членів ЄС у доставці вакцин проти COVID-19 державам "Східного партнерства". Це солідарність ЄС у дії, яка допомагає рятувати життя та прискорювати одужання", - написав Варгеї у Twitter.

Pleased to have launched today with @RauZbigniew & @BGK_pl @BDaszynska an innovative arrangement worth €35 million to support EU Member States in delivery of COVID-19 vaccines to #EasternPartnership. This is EU solidarity in action helping to save lives & accelerate recovery. pic.twitter.com/fWORjeiLB4