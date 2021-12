ЕС запустил проект на 35 млн евро для поддержки вакцинации в странах "Восточного партнерства"

Европейский Союз запустил инновационный механизм обмена вакцинами против коронавируса со странами-участницами "Восточного партнерства" на сумму 35 миллионов евро.

Об этом сообщил комиссар по соседству и расширению Евросоюза Оливер Вархеи, пишет "Европейская правда".

"Рад, что сегодня со Збигневом Рау и польским Банком национального развития и Беатой Дашинской-Музычкой запустили инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС в доставке вакцин против COVID-19 государствам "Восточного партнерства". Это солидарность ЕС в действии, которая помогает спасать жизнь и ускорять выздоровление", - написал Вархеи в Twitter.

Pleased to have launched today with @RauZbigniew & @BGK_pl @BDaszynska an innovative arrangement worth €35 million to support EU Member States in delivery of COVID-19 vaccines to #EasternPartnership. This is EU solidarity in action helping to save lives & accelerate recovery. pic.twitter.com/fWORjeiLB4