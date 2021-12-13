Вулкан на Канарах: 33 тисячі людей просять не виходити з дому через токсичні гази

Близько 33 тисяч жителів острова Ла-Пальма отримали вказівку залишатися вдома і зачинити вікна у зв’язку з високою концентрацією токсичних газів від виверження вулкана Кумбре-В’єха.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Жителів прилеглих до вулкана районів Лос-Льянос де Арідане, Ель Пасо й Тасакорте попросили залишатись вдома через "вкрай погану якість повітря внаслідок викидів діоксиду сірки", закрити всі можливі джерела проникнення повітря ззовні у будинок, заклеїти щілини між рамами вікон, якщо вони прилягають не дуже щільно, і за можливості розташуватися у найглибших кімнатах будинку.

🔴ATENCIÓN #ErupciónLaPalma #Infovolcán



📢 #PEVOLCA ordena el CONFINAMIENTO de la población en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte por la situación de la calidad del aire Extremadamente Desfavorable, por dióxido de azufre asociada a las emisiones de la actividad volcánica pic.twitter.com/1mPhGY6eSp — 1-1-2 Canarias (@112canarias) December 13, 2021

Тих, кого повідомлення застало поза домом, просять не намагатись перечекати в автомобілі і попросити прихисток у найближчій будівлі.

У цих муніципалітетах проживає близько 38% всього населення острова.

Нагадаємо, вулкан Кумбре-В’єха почав вивергатися 19 вересня, вперше за останні 50 років. Виверження, що вже стало найдовшим в історії острова, змусило покинути свої домівки близько 7000 людей і завдало величезних збитків місцевій економіці.

Один з потоків лави минулого тижня зруйнував місцевий цвинтар, перепоховавши останки понад 3000 людей.

Незважаючи на руйнування, не було травм чи смертей, безпосередньо пов’язаних з виверженням.

Минулого тижня кілька днів активність вулкана суттєво знизилася і частині з тисяч евакуйованих мешканців дозволили повернутися у свої домівки. Проте далі виверження знову посилилось.

Лава сформувала в океані новий півострів, площа якого вже становить понад 40 гектарів.

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