Вулкан на Канарах: 33 тысячи человек просят не выходить из дома из-за токсичных газов

Около 33 тысяч человек острова Ла-Пальма получили указание оставаться дома и закрыть окна в связи с высокой концентрацией токсичных газов от извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Жителей прилегающих к вулкану районов Лос-Льянос де Аридане, Эль Пасо и Тасакорте попросили оставаться дома из-за "крайне плохого качества воздуха вследствие выбросов диоксида серы", закрыть все возможные источники проникновения воздуха извне в дом, заклеить щели между рамами очень плотно, и по возможности расположиться в самых глубоких комнатах дома.

🔴ATENCIÓN #ErupciónLaPalma #Infovolcán



📢 #PEVOLCA ordena el CONFINAMIENTO de la población en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte por la situación de la calidad del aire Extremadamente Desfavorable, por dióxido de azufre asociada a las emisiones de la actividad volcánica pic.twitter.com/1mPhGY6eSp — 1-1-2 Canarias (@112canarias) December 13, 2021

Тех, кого сообщение застало вне дома, просят не пытаться переждать в автомобиле и попросить убежища в ближайшем здании.

В этих муниципалитетах проживает около 38% всего населения острова.

Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября, впервые за последние 50 лет. Извержение, которое стало самым длинным в истории острова, заставило покинуть свои дома около 7000 человек и нанесло огромный ущерб местной экономике.

Один из потоков лавы на прошлой неделе разрушил местное кладбище, перезахоронив останки более 3000 человек.

Несмотря на разрушения, не было травм или смертей, непосредственно связанных с извержением.

На прошлой неделе несколько дней активность вулкана существенно снизилась и части тысяч эвакуированных жителей позволили вернуться в свои дома. Однако дальше извержение снова усилилось.

Лава сформировала в океане новый полуостров, площадь которого уже составляет более 40 гектаров.

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