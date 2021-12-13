У Данії ексміністерку засудили до в’язниці за суперечливу політику щодо біженців

Колишню міністерку імміграції та інтеграції Данії Інгер Стойберг засудило до 60 днів позбавлення волі за суперечливе рішення розділяти родини біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Copenhagen Post.

Верховний суд визнав Стойберг винною в порушенні закону про відповідальність міністрів, коли в 2016 році вона вирішила, що неповнолітнім не можна дозволяти перебувати в центрах притулку разом з дружиною або співмешканцем.

Вирок Верховного суду, який не може бути оскаржений, був майже одноголосним – лише один із 26 суддів вважав, що Стойберг слід виправдати.

Прокурори просили чотири місяці позбавлення волі для ексміністерки, але суд зупинився на двох.

Суд розглядав справу Стойберг з початку осені. Зокрема, суд визнав Стойберг відповідальною за невиправдане і незаконне розділення молодих пар шукачів притулку у центрах для мігрантів, якщо один з подружжя чи партнерів був неповнолітній, без оцінки кожного випадку окремо та незалежно від наявності спільних дітей. Останнє є порушенням ст. 8 Європейської конвенції з прав людини та деяких положень законодавства Данії. Стойберг відстоювала свої дії аргументом про те, що багато таких дівчат могли бути видані заміж примусово.

Суд, який розглядає справи, в яких міністри звинувачуються у неправомірній поведінці і зловживанні службовим становищем, востаннє використовувався в Данії в 1995 році. Це лише шостий подібний процес.

У 2016 році за вказівкою міністра без індивідуального розгляду справи розлучено 23 пари, різниця у віці яких була переважно невеликою. Потім їх помістили в різні центри.

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