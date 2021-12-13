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Укр / Рус
Укр / Рус

В Дании экс-министра приговорили к тюрьме за спорную политику в отношении беженцев

Понедельник, 13 декабря 2021, 15:34

Бывший мистер иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг приговорил к 60 дням лишения свободы за противоречивое решение разделять семьи беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Copenhagen Post.

Верховный суд признал Стойберг виновной в нарушении закона об ответственности министров, когда в 2016 году она решила, что несовершеннолетним нельзя разрешать находиться в центрах убежища вместе с супругой или сожителем.

Приговор Верховного суда, который не может быть обжалован, был почти единогласен – только один из 26 судей считал, что Стойберг следует оправдать.

Прокуроры просили четыре месяца лишения свободы для экс-министра, но суд остановился на двух.

Суд рассматривал дело Стойберг с начала осени. В частности, суд признал Стойберг ответственной за неоправданное и незаконное разделение молодых пар искателей убежища в центрах для мигрантов, если один из супругов или партнеров был несовершеннолетним, без оценки каждого случая отдельно и независимо от наличия общих детей. Последнее является нарушением ст. 8 Европейской конвенции по правам человека и некоторых положений законодательства Дании. Стойберг отстаивала свои действия аргументом о том, что многие такие девушки могли быть выданы замуж принудительно.

Суд, рассматривающий дела, в которых министры обвиняются в неправомерном поведении и злоупотреблении служебным положением, последний раз использовался в Дании в 1995 году. Это только шестой подобный процесс.

В 2016 году по указанию министра без индивидуального рассмотрения дела были разлучены 23 пары, разница в возрасте которых была преимущественно небольшой. Затем их поместили в разные центры.

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Дания миграционный кризис
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