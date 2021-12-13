Уряд Німеччини схвалив додатковий бюджет з 60 млрд євро для кліматичного фонду

У понеділок новий уряд Німеччини прийняв додатковий бюджет, щоб поповнити фонд клімату та трансформації за рахунок боргового фінансування в розмірі 60 мільярдів євро, щоб забезпечити більше інвестицій у перехід до зеленої економіки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Додатковий бюджет, одноголосно прийнятий кабінетом канцлера Олафа Шольца, спрямовує 60 мільярдів євро невикористаного боргу з цьогорічного федерального бюджету в урядовий фонд клімату та трансформації для майбутніх витрат.

Бюджетний маневр був узгоджений минулого місяця соціал-демократами, "Зеленими" і "Вільними демократами" у коаліційній угоді, що дозволило партіям максимально використовувати тимчасові, пов’язані з пандемією призупинення лімітів запозичень у конституції.

"60 мільярдів євро для майбутніх інвестицій є стимулом для економіки", - сказав міністр фінансів Крістіан Лінднер.

Він додав, що цей крок допоможе уряду впоратися з економічними наслідками пандемії коронавірусу та дозволить зробити потужний стрибок до вуглецево-нейтрального та більш цифрового майбутнього.

Коаліція хоче спрямувати кошти на важливі державні інвестиції в заходи із захисту клімату – від зарядних точок для електромобілів до кращої ізоляції будинків – і цифровізацію економіки.

Вливання у розмірі 60 млрд євро збільшить обсяг фонду до 76,2 млрд євро на початку наступного року, сказав Лінднер.

Крім того, протягом наступного року уряд спрямує до 18 мільярдів євро додаткових податкових надходжень, в основному від екологічних податків та схеми торгівлі викидами CO2, до фонду клімату та трансформації, наблизивши свій фіскальний резерв для інвестицій до 95 мільярдів євро.

Правляча коаліція Шольца погодилася використовувати надзвичайне положення в конституції третій рік поспіль у 2022 році, щоб призупинити обмеження боргу та дозволити нові запозичення у розмірі 100 мільярдів євро.

З 2023 року нова правляча коаліція має на меті повернутися до конституційного правила боргового гальма, яке обмежує нові запозичення незначною часткою економічного виробництва.

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