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Правительство Германии одобрило дополнительный бюджет с 60 млрд евро для климатического фонда

Понедельник, 13 декабря 2021, 16:29

В понедельник новое правительство Германии приняло дополнительный бюджет, чтобы пополнить фонд климата и трансформации за счет долгового финансирования в размере 60 миллиардов евро, чтобы обеспечить больше инвестиций в переход к зеленой экономике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Дополнительный бюджет, единогласно принятый кабинетом канцлера Олафа Шольца, направляет 60 миллиардов евро неиспользованного долга из федерального бюджета в правительственный фонд климата и трансформации для будущих расходов.

Бюджетный маневр был согласован в прошлом месяце социал-демократами, "Зелеными" и Свободными демократами в коалиционном соглашении, что позволило партиям максимально использовать временные, связанные с пандемией приостановления лимитов заимствований в конституции.

"60 миллиардов евро для будущих инвестиций является стимулом для экономики", – сказал министр финансов Кристиан Линднер.

Он добавил, что этот шаг поможет правительству справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса и позволит совершить мощный скачок к углеродно-нейтральному и более цифровому будущему.

Коалиция хочет направить средства на важные государственные инвестиции в меры по защите климата – от зарядных точек для электромобилей до лучшей изоляции домов – и цифровизации экономики.

Вливание в размере 60 млрд евро увеличит объем фонда до 76,2 млрд евро в начале следующего года, сказал Линднер.

Кроме того, в течение следующего года правительство направит до 18 миллиардов евро дополнительных налоговых поступлений, в основном от экологических налогов и схемы торговли выбросами CO2, в фонд климата и трансформации, приблизив свой фискальный резерв для инвестиций к 95 миллиардам евро.

Правящая коалиция Шольца согласилась использовать чрезвычайное положение в конституции третий год в 2022 году, чтобы приостановить ограничение долга и разрешить новые заимствования в размере 100 миллиардов евро.

С 2023 года новая правящая коалиция стремится вернуться к конституционному правилу долгового тормоза, ограничивающего новые заимствования незначительной долей экономического производства.

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