Данія скоротить інтервал для отримання третьої дози вакцини на тлі "Омікрону"

Управління охорони здоров'я Данії заявило, що скоротить інтервал для отримання третього щеплення від коронавірусу для людей віком від 40 років до чотирьох з половиною місяців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Рішення запропонувати ревакцинацію раніше ніж за 6 місяців, як спочатку планувалося, ухвалили на тлі зростання кількості інфікованих та занепокоєння з приводу варіанта коронавірусу "Омікрон".

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"Імунітет, набутий за допомогою вакцинації, може бути дещо слабшим проти нового варіанту, але попередні дані припускають, що третя доза вакцини забезпечує сильніший імунітет, що може запобігти тяжкому захворюванню, викликаному Covid-19", - йдеться у заяві управління охорони здоров'я Данії.

Близько 80% населення Данії отримали дві вакцини, трохи більше ніж 20% отримали третє щеплення.

З кінця жовтня кількість нових щоденних інфекцій в країні різко зросла, встановивши минулого тижня новий рекорд. Число госпіталізацій, пов'язаних з коронавірусом, також підскочило, але залишається приблизно на половині від пікового значення торік, до початку вакцинації.

Раніше уряд Данії оголосив про скорочення терміну дії документів про повний курс щеплення від коронавірусу - з року, як планувалося на початку, до семи місяців.

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