Дания сократит интервал для получения третьей дозы вакцины на фоне "Омикрона"

Управление здравоохранения Дании заявило, что сократит интервал для получения третьей прививки от коронавируса для людей в возрасте старше 40 лет до четырех с половиной месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Решение предложить ревакцинацию раньше, чем через шесть месяцев, как изначально планировалось, приняли на фоне роста количества инфицированных и беспокойства по поводу варианта коронавируса "Омикрон".

"Иммунитет, приобретенный с помощью вакцинации, может быть несколько слабее нового варианта, но предварительные данные предполагают, что третья доза вакцины обеспечивает более сильный иммунитет, что может предотвратить тяжелое заболевание, вызванное коронавирусом", - говорится в заявлении управления здравоохранения. Дании.

Около 80% населения Дании получили две вакцины, чуть более 20% получили третью прививку.

С конца октября количество новых ежедневных инфекций в стране резко возросло, установив на прошлой неделе новый рекорд. Число госпитализаций, связанных с коронавирусом, также подскочило, но остается примерно на половине от пикового значения в прошлом году, до начала вакцинации.

Ранее правительство Дании объявило о сокращении срока действия документов о полном курсе прививки от коронавируса – с года, как планировалось в начале, до семи месяцев.

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