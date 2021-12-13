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Зеленський призначив послів України у Нідерландах, Сербії та Мальті

Понеділок, 13 грудня 2021, 18:04

Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Нідерландах, Сербії та у Республіці Мальта.

Відповідні укази розміщені 13 грудня на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Послом України в Нідерландах призначено Максима Кононенка, який раніше обіймав посаду радника-посланника посольства України у Франції. 

Він замінить на посту Всеволода Ченцова, який став представником України при ЄС.

Крім того, президент призначив послом України в Республіці Мальта за сумісництвом посла України в Італії Ярослава Мельника.

Ще одним указом від  грудня Зеленський звільнив посла у Сербії Олексанра Александровича і призначив на його місце Володимира Толкача, колишнього очільника української дипломатичної місії у Кувейті.

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Зеленський Нідерланди Сербія Мальта
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