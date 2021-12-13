Зеленский назначил послов Украины в Нидерландах, Сербии и Мальте

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Нидерландах, Сербии и Республике Мальта.

Соответствующие указы размещены 13 декабря на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

Послом Украины в Нидерландах назначен Максим Кононенко, ранее занимавший должность советника-посланника посольства Украины во Франции.

Он заменит на посту Всеволода Ченцова, который стал представителем Украины при ЕС.

Кроме того, президент назначил послом Украины в Республике Мальта по совместительству посла Украины в Италии Ярослава Мельника.

Еще одним указом от декабря Зеленский уволил посла в Сербии Александра Александровича и назначил на его место Владимира Толкача, бывшего главу украинской дипломатической миссии в Кувейте.

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