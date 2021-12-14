Президент Чехии пошел на уступки, разблокировав назначение правительства

Президент Чехии Милош Земан неожиданно изменил свою позицию и решил дальше не блокировать назначение правительства в таком составе, как предложила коалиция - включая кандидата на министра иностранных дел, против которого до сих пор категорически возражал.

Как сообщает IDNES, об этом после встречи в президентской резиденции объявил будущий премьер Петр Фиала, пишет "Европейская правда".

"Рад объявить результаты моей часовой встречи с президентом Земаном. Правительство Чехии будет назначено в эту пятницу в таком составе, как я предложил его, то есть включительно с кандидатом на министра иностранных дел Яном Липавским", - заявил Петр Фиала.

Он похвалил президента за то, что ради своих принципов он не стал доводить дело до спора в Конституционном суде.

Назначение правительства ожидается в 11 утра в Ланском замке, далее до 12 января парламент должен выразить доверие правительству – в течение 30 дней после назначения.

Напомним, до сих пор Милош Земан категорически возражал против кандидатуры Яна Липавского, а в коалиции настаивали, что не пойдут на замену кандидата и не согласятся с назначением правительства без главы МИД, временно поручив эти функции кому-то другому из членов правительства.

Чешская конституция не дает президенту права блокировать назначение министров, но отмечает, что вновь назначенные члены правительства должны приносить присягу перед президентом (дословно "из рук президента"). И это дает главе государства возможности для шантажа из-за отказа принимать эту присягу.

Земан, который в 1998-2002 годах являлся премьером Чехии, тоже сталкивался с такими требованиями и тогда выступал категорически против участия президента (тогда им был Вацлав Гавел) в определении кадровой политики правительства. В 1998 году после этого спора президент Гавел пошел на уступки и утвердил правительство без изменений. Однако теперь сам Земан решил не утверждать правительство без учета его пожеланий.

Рассмотрение спора в Конституционном суде могло бы длиться до 5 месяцев.

Детальнее на эту тему – в статье Контратака Земана: как пророссийский президент погружает Чехию в политический кризис.

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