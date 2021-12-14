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У транспорті Берліна продають їстівні квитки з конопляною олією, щоб пасажири "заїли стрес"

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Вівторок, 14 грудня 2021, 15:59

Мережа громадського транспорту Берліна BVG запропонувала пасажирам придбати їстівні квитки з додаванням конопляної олії, щоб "полегшити стрес" в час коронавірусу та Різдва. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Local.

"Таким чином, ви можете без проблем подорожувати Берліном весь день, а потім просто проковтнути свій різдвяний стрес разом з квитком", - сказав оператор громадського транспорту BVG, відомий своїми незвичними маркетинговими кроками.

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Квитки, які коштують 8,80 євро кожен, продаються до п'ятниці. Вони виготовлені з їстівного паперу, просякнутого "не більш ніж трьома краплями" конопляної олії, яка, згідно з BVG, "надає заспокійливу дію".

Вони дійсні протягом 24 годин і є "цілком законними", заявили в компанії.

 

"Конопляна олія на 100% вегетаріанська, а також є чудовою заправкою для салатів", - додали в компанії. 

Новий уряд Німеччини, який склав присягу минулого тижня, погодився легалізувати вживання канабісу в рекреаційних цілях.

Але BVG заявила, що "проти будь-якого виду вживання наркотиків – як незаконного, так і законного. Ось чому існує сувора заборона на наркотики та алкоголь у всіх транспортних засобах та станціях BVG".

У 2018 році сотні людей вистояли довгі черги, коли BVG випустила обмежену серію кросівок Adidas, які також функціонували як річний квиток на метро.

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