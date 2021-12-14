В транспорте Берлина продают съедобные билеты с конопляным маслом, чтобы пассажиры "заели стресс"

Сеть общественного транспорта Берлина BVG предложила пассажирам приобрести съедобные билеты с добавлением конопляного масла, чтобы облегчить стресс во время коронавируса и Рождества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации The Local.

"Таким образом, вы можете без проблем путешествовать по Берлину весь день, а затем просто проглотить свой рождественский стресс вместе с билетом", - сказал оператор общественного транспорта BVG, известный своими необычными маркетинговыми шагами.

Билеты, которые стоят 8,80 евро каждый, продаются по пятницу. Они изготовлены из съедобной бумаги, пропитанной "не более чем тремя каплями" конопляного масла, которое, согласно BVG, "оказывает успокаивающее действие".

Они действительны в течение 24 часов и являются "совершенно законными", заявили в компании.

"Конопляное масло на 100% вегетарианское, а также является превосходной заправкой для салатов", - добавили в компании.

Новое правительство Германии, принявшее присягу на прошлой неделе, согласилось легализовать употребление каннабиса в рекреационных целях.

Но BVG заявила, что "против любого вида употребления наркотиков – как незаконного, так и законного. Вот почему существует жесткий запрет на наркотики и алкоголь во всех транспортных средствах и станциях BVG".

В 2018 году сотни людей выстояли длинные очереди, когда BVG выпустила ограниченную серию кроссовок Adidas, также функционировавших как годовой билет на метро.

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