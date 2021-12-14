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В транспорте Берлина продают съедобные билеты с конопляным маслом, чтобы пассажиры "заели стресс"

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Вторник, 14 декабря 2021, 15:59

Сеть общественного транспорта Берлина BVG предложила пассажирам приобрести съедобные билеты с добавлением конопляного масла, чтобы облегчить стресс во время коронавируса и Рождества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации The Local.

"Таким образом, вы можете без проблем путешествовать по Берлину весь день, а затем просто проглотить свой рождественский стресс вместе с билетом", - сказал оператор общественного транспорта BVG, известный своими необычными маркетинговыми шагами.

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Билеты, которые стоят 8,80 евро каждый, продаются по пятницу. Они изготовлены из съедобной бумаги, пропитанной "не более чем тремя каплями" конопляного масла, которое, согласно BVG, "оказывает успокаивающее действие".

Они действительны в течение 24 часов и являются "совершенно законными", заявили в компании.

 

"Конопляное масло на 100% вегетарианское, а также является превосходной заправкой для салатов", - добавили в компании.

Новое правительство Германии, принявшее присягу на прошлой неделе, согласилось легализовать употребление каннабиса в рекреационных целях.

Но BVG заявила, что "против любого вида употребления наркотиков – как незаконного, так и законного. Вот почему существует жесткий запрет на наркотики и алкоголь во всех транспортных средствах и станциях BVG".

В 2018 году сотни людей выстояли длинные очереди, когда BVG выпустила ограниченную серию кроссовок Adidas, также функционировавших как годовой билет на метро.

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