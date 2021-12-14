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Глава МЗС Німеччини заявила Лаврову про потребу прогресу в Нормандському форматі

Вівторок, 14 грудня 2021, 17:26

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим, міністри обговорили Україну.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті МЗС Німеччини у вівторок ввечері, пише "Європейська правда".

Бербок заявила Лаврову, що територіальна цілісність України не може бути порушена. 

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Вона наголосила на необхідності прогресу у Нормандському форматі. 

Розмова Бербок з Лавровим відбулася наступного дня після спілкування глави німецької дипломатії з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Бербок висловила готовність до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у Нормандському форматі.   

Франція й Німеччина прагнуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, Росія у листопаді відхилила запропоновані Францією та Німеччиною дати міністерської зустрічі у нормандському форматі. 

Згодом, 17 листопада, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини. Про те, яку роль це зіграло для України - дивіться у відеоблозі ЄвроПравди. 

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Нормандський формат Донбас та ОРДЛО Росія Німеччина
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