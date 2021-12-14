Глава МИД Германии заявила Лаврову о необходимости прогресса в Нормандском формате

Глава МИД Германии Анналена Бербок провела телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министры обсудили Украину.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте МИД Германии во вторник вечером, пишет "Европейская правда".

Бербок заявила Лаврову, что территориальная целостность Украины не может быть нарушена.

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Она отметила необходимость прогресса в Нормандском формате.

Беседа Бербок с Лавровым состоялась на следующий день после общения главы немецкой дипломатии с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Бербок выразила готовность к совместной работе по сдвигу с места переговоров в Нормандском формате.

Франция и Германия стремятся как можно скорее организовать "нормандскую" встречу на уровне министров иностранных дел.

Напомним, Россия в ноябре отклонила предложенные Францией и Германией даты министерской встречи в нормандском формате.

Позже, 17 ноября, Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии. О том, какую роль это сыграло для Украины – смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.

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