Глава МИД Германии заявила Лаврову о необходимости прогресса в Нормандском формате
Глава МИД Германии Анналена Бербок провела телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министры обсудили Украину.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте МИД Германии во вторник вечером, пишет "Европейская правда".
Бербок заявила Лаврову, что территориальная целостность Украины не может быть нарушена.
Она отметила необходимость прогресса в Нормандском формате.
Беседа Бербок с Лавровым состоялась на следующий день после общения главы немецкой дипломатии с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Бербок выразила готовность к совместной работе по сдвигу с места переговоров в Нормандском формате.
Франция и Германия стремятся как можно скорее организовать "нормандскую" встречу на уровне министров иностранных дел.
Напомним, Россия в ноябре отклонила предложенные Францией и Германией даты министерской встречи в нормандском формате.
Позже, 17 ноября, Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии. О том, какую роль это сыграло для Украины – смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.
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