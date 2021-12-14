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Генсек НАТО: ідея Росії про ракетний мораторій не заслуговує на довіру

Вівторок, 14 грудня 2021, 18:47

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вважає пропозицію Росії про ракетний мораторій такою, що заслуговує на довіру.

Про це Столтенберг сказав 14 грудня на пресконференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Багато років у нас діяла заборона на всі ракети середньої дальності, заборона стосувалась також розміщення ракет середньої дальності в Європі. Це відбувалось відповідно до угоди ДРСМД, погодженої 1987 року. Росія порушила цей договір, розмістивши нові ядерні ракети середньої дальності", - сказав Столтенберг, відзначивши, що дії РФ призвели до загибелі угоди.

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"Тому пропозиція Росії щодо мораторію не заслуговує на довіру, адже у нас була заборона і вони її порушили", - додав він.

Столтенберг сказав, що Росія має знищити всі ракети SSC-8, які порушують ДРСМД.

Він також нагадав, що НАТО не має наміру зійснювати дзеркальні кроки і розміщувати в Європі ядерні ракети наземного базування. 

"Ми продовжуємо залишатись у готовності вести діалог з Росією", - додав він.

Минулого тижня заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков заявив на брифінгу, що в Москві побоюються нової ракетної кризи в Європі

Він закликав колег з боку НАТО "серйозно зайнятися питанням про те, як зробити нинішній односторонній мораторій Росії розміщення таких систем двостороннім, взаємним і таким, який можна перевірити".

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