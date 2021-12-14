Генсек НАТО: ідея Росії про ракетний мораторій не заслуговує на довіру
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вважає пропозицію Росії про ракетний мораторій такою, що заслуговує на довіру.
Про це Столтенберг сказав 14 грудня на пресконференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Багато років у нас діяла заборона на всі ракети середньої дальності, заборона стосувалась також розміщення ракет середньої дальності в Європі. Це відбувалось відповідно до угоди ДРСМД, погодженої 1987 року. Росія порушила цей договір, розмістивши нові ядерні ракети середньої дальності", - сказав Столтенберг, відзначивши, що дії РФ призвели до загибелі угоди.
"Тому пропозиція Росії щодо мораторію не заслуговує на довіру, адже у нас була заборона і вони її порушили", - додав він.
Столтенберг сказав, що Росія має знищити всі ракети SSC-8, які порушують ДРСМД.
Він також нагадав, що НАТО не має наміру зійснювати дзеркальні кроки і розміщувати в Європі ядерні ракети наземного базування.
"Ми продовжуємо залишатись у готовності вести діалог з Росією", - додав він.
Минулого тижня заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков заявив на брифінгу, що в Москві побоюються нової ракетної кризи в Європі.
Він закликав колег з боку НАТО "серйозно зайнятися питанням про те, як зробити нинішній односторонній мораторій Росії розміщення таких систем двостороннім, взаємним і таким, який можна перевірити".
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