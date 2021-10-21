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Путін занепокоївся, що НАТО "всуне під ніс" Росії ракети в навчальних центрах України

Четвер, 21 жовтня 2021, 20:10

Президент Росії Владімір Путін заявив, що  військова присутність НАТО в України створює загрози для російської держави.

Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні Валдайського дискусійного клубу в Сочі, повідомляє "Європейська правда".

"Ви праві, коли кажете, що формальне членство (України) у НАТО може не відбутися, а воєнне освоєння території вже йде. І це реально створює загрозу для Російської Федерації", - сказав Путін.

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Глава РФ поскаржився, що країни Заходу не відмовляють Україні у членстві, а глава Пентагону фактично "відкриває двері" в НАТО.

"От приїхав міністр оборони, який, по суті, відкриває двері України в НАТО. По суті, його заяви саме так можна і потрібно трактувати. Він каже: "Так, кожна країна має право обирати". Ніхто не каже "Ні". Ніхто, навіть європейці… Це не гарантії безпеки для Росії, це розмови на задану тему. І звичайно, нас це непокоїть", - заявив президент РФ.

Він занепокоївся, що НАТО може розмістити свої ракети, прикриваючись навчальними центрами в Україні.

"Що стосується баз (НАТО), а я знаю відповідні конституційні положення України, навчальні центри ніхто не забороняє. Під маркою навчальних центрів можна все що завгодно розмістити…. Завтра під Харковом ракети з’являться. Що нам робити з цим? Не ми ж ліземо туди зі своїми ракетами. Нам під ніс їх сунуть. Звичайно, це проблема", - заявив російський президент.

Нагадаємо, днями прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україну не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО.

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Путін Україна-НАТО
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