У Брюсселі починається саміт "Східного партнерства"

У Брюсселі 15 грудня відбудеться саміт "Східного партнерства" за участю лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", деталі наводять в офіційних анонсах заходу.

У саміті беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Режим Лукашенка, нагадаємо, призупинив участь Білорусі у "Східному партнерстві" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними після посадки у Мінську літака Ryanair задля арешту опозиційного блогера.

Євросоюз представлятимуть президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Саміт підтвердить і посилить спільні зобов’язання сприяти стабільності та співпраці, продовжувати необхідні реформи, визначати спільні майбутні пріоритети і мобілізувати ресурси для відповіді на поточні виклики. Наріжним каменем політики "Східного партнерства" залишаються спільні цінності й фундаментальні принципи", - зазначають в анонсі.

Зустріч почнеться о 16:00, після неї планується спілкування з пресою.

Україну на саміті представлятиме президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, "Східне партнерство" є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Влітку 2021 року у ЄС презентували план подальшої співпраці з країнами "Східного партнерства", що підкріплюється інвестиційним пакетом у розмірі 2,3 млрд євро.

Детальніше про "Східне партнерство" - у відеоблозі від "Європейської правди".

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