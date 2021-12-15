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В Брюсселе начинается саммит "Восточного партнерства"

Среда, 15 декабря 2021, 09:00

В Брюсселе 15 декабря состоится саммит "Восточного партнерства" с участием шести стран, а также лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", детали сообщают в официальных анонсах мероприятия.

В саммите принимают участие Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина. Режим Лукашенко, напомним, приостановил участие Беларуси в "Восточном партнерстве" в связи с санкциями Евросоюза, введенными после посадки в Минске самолета Ryanair для ареста оппозиционного блоггера.

Евросоюз будут представлять президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Украину на саммите будет представлять президент Владимир Зеленский.

"Сами подтвердит и усилит совместные обязательства способствовать стабильности и сотрудничеству, продолжать необходимые реформы, определять общие будущие приоритеты и мобилизовать ресурсы для ответа на текущие вызовы. Основаниями политики "Восточного партнерства" остаются общие ценности и фундаментальные принципы", - отмечают в анонсе.

Встреча начнется в 16:00, после нее планируется общение с прессой.

Напомним, "Восточное партнерство" является форматом сотрудничества ЕС с восточными соседями, целью которого является усилить политические и экономические связи этих стран с Евросоюзом.

Летом 2021 года в ЕС представили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", подкрепляемый инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд евро.

Подробнее о "Восточном партнерстве" - в видеоблоге от "Европейской правды".

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Восточное партнерство
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