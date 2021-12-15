Литва підтвердила перші випадки штаму "Омікрон"

Міністерство охорони здоров’я Литви 15 грудня повідомило про виявлення в країні перших двох підтверджених випадків штаму "Омікрон", обидва - у Вільнюсі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За словами заступниці глави МОЗ, підозра на "Омікрон" з’явилася ще у четвер, тепер надійшли результати дослідження лабораторним методом. Обидва випадки пов’язані між собою. Контактних осіб цих людей встановили і також перевірять.

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Вона зазначила, що найкращим способом захистити себе і стримати епідемію залишається вакцинація та щеплення підсилюючими дозами.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, за останню добу по всьому ЄС і країнах Європейської економічної зони виявили ще 441 нових випадків зараження "Омікроном". Загалом відомо вже про 2127 випадків.

Найбільше з них виявили у Норвегії (1176), Данії (268), Франції (130), Німеччині (101), Бельгії (73), Швеції (51), в решті - поки менше 50.

Згідно з цими ж даними, сусідні з Литвою Латвія та Естонія підтвердили перші випадки раніше - в Латвії відомо про 5 хворих, в Естонії про 26.







