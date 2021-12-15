Литва подтвердила первые случаи штамма "Омикрон"

Министерство здравоохранения Литвы 15 декабря сообщило об обнаружении в стране первых двух подтвержденных случаев штамма "Омикрон", оба – в Вильнюсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

По словам замглавы Минздрава, подозрение на "Омикрон" появилось еще в четверг, теперь поступили результаты исследования лабораторным методом. Оба случая связаны между собой. Контактных лиц этих людей установили и проверят.

Она отметила, что лучшим способом защитить себя и сдержать эпидемию остается вакцинация, в том числе усиливающими дозами.

Как известно, случаи штамма "Омикрон" обнаружили у себя многие европейские страны. На континенте страной с наибольшим количеством выявленных заражений этим штаммом стала Норвегия.

Британия из-за стремительного распространения штамма вернула часть коронавирусных ограничений.

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