Віцепрем'єр Британії дорікнув Венсу за заяви щодо вбивства студента

Віцепрем'єр-міністр Великої Британії Девід Леммі заявив, що поспілкувався з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом щодо його коментарів про вбивство британського підлітка Генрі Новака.

Про це він сказав у неділю, 7 червня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Леммі у розмові з Венсом розкритикував його коментарі щодо смерті Новака, яку віцепрезидент США пов’язав із міграційною політикою Британії.

"Я сказав: "Послухайте, пане віцепрезиденте, ви помиляєтеся в цьому", – сказав Леммі.

За його словами, демократичний процес у Великій Британії "працює добре" у контексті справи Новака.

Він наголосив, що ситуація "не має нічого спільного з масовою міграцією".

"Цей молодий чоловік був британцем, давайте це чітко усвідомимо", – акцентував Леммі у розмові з Венсом.

За словами віцепрем’єра Британії, після цих коментарів він провів "приємну" розмову з Венсом, але позиції обох сторін залишаються суперечливими.

"Віцепрезидент США вже давно висловлює занепокоєння щодо того, що він називає західними цінностями як у США, так і тут, в Європі, які, на його думку, зазнають атак", – додав Леммі.

Ввечері 2 червня у британському місті Саутгемптон протести проти вбивства Генрі Новака переросли у насильницькі сутички з правоохоронцями.

Прем’єр-міністр Кір Стармер звинуватив американського мільярдера та власника платформи X Ілона Маска у втручанні у британську політику на тлі напруженості навколо вбивства Генрі Новака.

Державний департамент США розкритикував Велику Британію через вбивство 18-річного юнака.