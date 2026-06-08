Молдова має намір налагодити виробництво дронів-перехоплювачів

Молдова підготує зміни до законодавства для того, щоб налагодити виробництво дронів-перехоплювачів для захисту свого повітряного простору.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Молдови Мая Санду, її цитує Newsmaker.

За словами Санду, Молдові необхідно посилити систему протидії безпілотникам і засоби радіоелектронної боротьби, щоб реагувати на випадки порушення повітряного простору російськими дронами.

"Ми повинні почати виробляти дрони, здатні перехоплювати та збивати інші безпілотники… Я доручила уряду, особливо після останніх інцидентів, підготувати зміни до законодавства. З одного боку, держава має виробляти такі дрони та антидрони, але з іншого – потрібно відкрити цю сферу і для приватного сектору", – заявила Санду 6 червня в подкасті Raport.

За її словами, зараз у Молдови немає необхідних технологій і фахівців.

"Є іноземні інвестори, які володіють такими технологіями. Проблема в тому, що чинне законодавство не дозволяє створювати державно-приватні партнерства або залучати іноземні інвестиції в цій сфері… Ми змінимо закон і постараємося залучити інвестиції – насамперед для створення державно-приватних партнерств, а можливо, і прямі іноземні інвестиції.Нам потрібні дрони-перехоплювачі для боротьби з безпілотниками, які все частіше з’являються над територією нашої країни і створюють реальну загрозу", – додала Санду.

Вона також сказала, що Молдова може звернутися за технологіями до України, "яка після початку повномасштабного російського вторгнення створила одну з найрозвиненіших галузей виробництва безпілотників".

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну російські безпілотники неодноразово залітали у повітряний простір Молдови та падали на її території.

А 2 червня МЗС Молдови викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації для вручення ноти протесту у зв'язку з дроном, що впав на будівлю в румунському Галаці.

Санду заявляла, що Молдова прагне отримати технології для боротьби з такими БпЛА, до того, як вони спричинять трагедії чи руйнування.