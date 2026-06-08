ЗМІ: Британія може відмовитися від закупівлі літаків F-35A, здатних нести ядерну зброю

Майбутній британський парк стелс-винищувачів, здатних скидати ядерні бомби, опинився під питанням.

Про це стало відомо виданню The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з публікацією, на найвищому рівні у військових та урядових колах ведуться серйозні переговори щодо того, чи слід скоротити або навіть скасувати пропозиції щодо закупівлі 12 стелс-винищувачів F-35A. Літаки F-35A можуть нести бомби B61 – тактичну ядерну зброю американського виробництва.

Глава уряду Кір Стармер оголосив про план закупівлі літаків вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів минулого року. Але, як вважається, міністри зараз переглядають майбутнє проєкту Королівських ВПС напередодні оприлюднення Плану оборонних інвестицій (DIP).

Цей інвестиційний план мав бути опублікований минулої осені, але суперечка щодо фінансування між Міністерством оборони та Міністерством фінансів залишила його в підвішеному стані на кілька місяців.

За словами представників оборонного відомства, літаки F-35A стануть для Британії ще однією сходинкою на "драбині ескалації війни" перед розгортанням більш руйнівної стратегічної ядерної зброї.

Однак, за словами тих, хто обізнаний з DIP, програма F-35A перебуває під загрозою, оскільки міністри намагаються заощадити кошти та профінансувати інші військові проєкти в рамках жорстких рішень, які все ще обмірковуються на Даунінг-стріт.

Одне джерело в оборонному відомстві повідомило, що майбутнє F-35A обговорюється, і його фінансування може бути відкладено або повністю скасовано.

Пропозиції щодо F-35A є одними з багатьох варіантів, що розглядаються. Однак остаточного рішення ще не прийнято.

Нагадаємо, у травні британський Центр урядового зв'язку попередив, що Британія перебуває у "вирішальному моменті", оскільки Росія "неухильно націлена" на її критичну інфраструктуру.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що у квітні російські винищувачі кілька разів перехоплювали літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил над Чорним морем.