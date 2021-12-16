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Україна ініціює активнішу співпрацю з партнерами в Чорноморському регіоні

Четвер, 16 грудня 2021, 11:51

Україна ініціювала переговорний процес із партнерами в Чорноморському регіоні, у тому числі для збільшення кількості навчань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

"Україна ініціювала переговорний процес з партнерами в Чорноморському регіоні задля підвищення заходів довіри, збільшення кількості навчань і заходів підготовки. Сподіваємось, що ця ініціатива знайде відгук у наших партнерів, тому що стабільність Чорноморського регіону - це наш спільний інтерес", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді Україна отримала від США два патрульні катери класу Island, вони отримали назви "Фастів" та "Суми".

Також на початку грудня у Франції спустили на воду перший катер FPB98MKI, збудований для охорони морських кордонів України.

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Україна-НАТО Зеленський
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