Истребители США прибыли в Румынию для усиления миссии НАТО в Черноморском регионе
Американские истребители F-15 прибыли на румынскую авиабазу в городе Кымпия-Турзий для усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе.
Об этом говорится в заявлении Объединенного командования воздушных сил НАТО, сообщает "Европейская правда".
Американские истребители вместе с румынскими самолетами и итальянским отрядом Eurofighter будут проводить совместные полеты с 18 по 22 декабря.
"В течение этого времени ВВС Италии, Румынии и США будут летать вместе, чтобы защищать воздушное пространство союзников. Это запланированное развертывание сосредоточено на обеспечении воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе, укреплении многонациональных отношений и улучшении оперативной совместимости между союзниками", - говорится в заявлении.
Итальянские истребители Eurofighters находятся в Румынии в рамках миссии воздушной полиции НАТО и будут находиться там в течение следующих трех месяцев.
Напомним, Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в Черноморском регионе, в том числе для увеличения количества учений.
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