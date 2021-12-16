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Истребители США прибыли в Румынию для усиления миссии НАТО в Черноморском регионе

Четверг, 16 декабря 2021, 12:29

Американские истребители F-15 прибыли на румынскую авиабазу в городе Кымпия-Турзий для усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Об этом говорится в заявлении Объединенного командования воздушных сил НАТО, сообщает "Европейская правда".

Американские истребители вместе с румынскими самолетами и итальянским отрядом Eurofighter будут проводить совместные полеты с 18 по 22 декабря.

"В течение этого времени ВВС Италии, Румынии и США будут летать вместе, чтобы защищать воздушное пространство союзников. Это запланированное развертывание сосредоточено на обеспечении воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе, укреплении многонациональных отношений и улучшении оперативной совместимости между союзниками", - говорится в заявлении.

Итальянские истребители Eurofighters находятся в Румынии в рамках миссии воздушной полиции НАТО и будут находиться там в течение следующих трех месяцев.

Напомним, Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в Черноморском регионе, в том числе для увеличения количества учений.

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США Румыния Альянс
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