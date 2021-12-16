Водитель, въехавший в толпу на карнавале в Германии, получил пожизненное

Суд немецкого города Кассель вынес приговор о пожизненном заключении 31-летнему мужчине, въехавшему на автомобиле в толпу зрителей на карнавальном параде в городе Фольксмарзен в феврале 2020 года.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Суд признал обвиняемого виновным по 88 пунктам обвинения в покушении на убийство. Его также признали виновным в опасном вождении.

Суд также постановил, что преступление имело "особую тяжесть", что в Германии означает, что обвиняемый не будет иметь автоматического права на рассмотрение условно-досрочного освобождения после 15 лет, как это обычно происходит с другими пожизненными заключениями.

В ходе нападения пострадали 88 человек, в том числе 26 детей. Некоторые травмы были критическими. Мужчина отказался назвать какие-либо причины своего поступка.

Осужденный Морис П., которому на момент нападения было 29 лет, въехал на своем серебристом "Мерседесе" в толпу на скорости 50-60 км/ч и проехал около 42 метров.

Из 88 пострадавших две женщины получили столь тяжелые травмы, что им грозила смерть в течение нескольких недель. Около 150 человек пострадали или были травмированы в результате инцидента.

Психиатрическая оценка Мориса П. показала, что он страдает тяжелым расстройством личности, которое включает нарциссические, шизофренические и параноидальные черты. Однако он не считался нуждающимся в стационарной психиатрической помощи.

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