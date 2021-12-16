Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом

Верховна рада закликала німецький Бундестаг визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише УНІАН.

Рішення про ухвалення відповідної постанови (№5032) підтримав 331 народний депутат із 363, зареєстрованих в сесійній залі.

У зверненні Рада закликає Бундестаг до визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, надання політичної оцінки цим подіям, що стане "важливим сигналом для вшанування пам'яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму, вагомим внеском у справу забезпечення мирного та безпечного майбутнього для прийдешніх поколінь".

Також український парламент закликає Бундестаг до протидії будь-яким спробам применшити масштаб чи знайти виправдання злочину, який не мав жодної іншої причини, окрім наміру радянського керівництва знищити український народ або значну його частину.

Крім того, парламентарі закликали своїх німецьких колег до започаткування спільних системних наукових досліджень щодо історичної ролі Німеччини під час Голодомору, зокрема, його сприйняття німецькою владою та суспільством, беручи до уваги тісні економічні контакти у період 1932-33 років між СРСР та Німеччиною, а також долю німецької меншини на території радянської України.

Верховна Рада також закликає до сприяння обізнаності німецької громадськості про події Голодомору 1932-1933 років, зокрема, в рамках співпраці з федеральними землями для надання цим подіям належної уваги в освітній сфері, до розвитку міждержавної співпраці в питаннях відновлення історичної пам'яті на засадах взаємності, поваги та спільного прагнення домогтися історичної справедливості.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник піддав критиці зволікання Бундестагу з визнанням Голодомору геноцидом українців.

У жовтні 2019 року комітет німецького Бундестагу провів засідання щодо петиції про визнання Голодомору геноцидом українців, яка набрала необхідний мінімум у 50 тисяч голосів для розгляду її парламентом.

МЗС Німеччини виступає проти того, аби Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом. Зокрема, МЗС хоче, аби петицію було відхилено з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначене до 1951 року.

Читайте також статтю посла України в Німеччині: "Мовчання буває злочинним: чому історик Грицак має піти з українсько-німецької комісії"

А також відповідь другої сторони - "Голодомор – це геноцид, але в політику ми не граємо: відповідь історика Грицака на звинувачення".

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