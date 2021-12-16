Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом

Верховная рада призвала германский Бундестаг признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет УНИАН.

Решение о принятии соответствующего постановления (№5032) поддержал 331 народный депутат из 363, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении Рада призывает Бундестаг к признанию Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, предоставлению политической оценки этим событиям, что станет "важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима, весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для следующих поколений".

Также украинский парламент призывает Бундестаг к противодействию любым попыткам приуменьшить масштаб или найти оправдание преступления, не имевшего никакой другой причины, кроме намерения советского руководства уничтожить украинский народ или значительную его часть.

Кроме того, парламентарии призвали своих немецких коллег к началу совместных системных научных исследований по исторической роли Германии во время Голодомора, в частности, его восприятие немецкими властями и обществом, принимая во внимание тесные экономические контакты в период 1932-33 годов между СССР и Германией, а также судьбу немецкого меньшинства на территории советской Украины.

Верховная рада также призывает содействовать осведомленности немецкой общественности о событиях Голодомора 1932-1933 годов, в частности, в рамках сотрудничества с федеральными землями для оказания этим событиям должного внимания в образовательной сфере, к развитию межгосударственного сотрудничества в вопросах восстановления исторической памяти на основе взаимности, уважения и стремления добиться исторической справедливости.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике промедление Бундестага с признанием Голодомора геноцидом украинцев.

В октябре 2019 года комитет немецкого Бундестага провел заседание по петиции о признании Голодомора геноцидом украинцев, набравшей необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения ее парламентом.

МИД Германии выступает против того, чтобы Бундестаг признавал Голодомор геноцидом. В частности, МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.

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