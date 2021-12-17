Лідери ЄС домовились робити більше для спроможності блоку захищати себе

Лідери Європейського союзу домовилися, що Євросоюзу варто взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку й оборону та збільшувати спроможність діяти автономно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони заявили у підсумковому комюніке грудневого саміту Європейської ради.

"В умовах підвищеної глобальної нестабільності, наростаючої стратегічної конкуренції та комплексних безпекових загроз лідери ЄС домовилися, що ЄС візьме на себе більше відповідальності за власну оборону й безпеку, буде слідувати стратегічному курсу дій та збільшувати свої спроможності діяти автономно", - зазначили лідери.

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Вони додають, що ЄС зберігає відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах, з ООН як центральною структурою для цього.

Лідери зазначають, що ЄС продовжуватиме тісну співпрацю з НАТО, дотримуючись принципів інклюзивності, взаємності та атономності у прийнятті рішень, і підтримали посилення стратегічного партнерства Євросоюзу і Альянсу.

Також у комюніке Єврорада наголосила, що подальша збройна агресія Росії проти України буде мати серйозні наслідки, включно з санкціями.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що у березні наступного року ЄС має намір узгодити основний документ військової стратегії для визначення майбутніх загроз, зосередившись при цьому на спільній розробці зброї, а також окресливши нові сили ЄС, які можуть втручатися у кризи.

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