Лидеры ЕС договорились делать больше для способности блока защищать себя

Лидеры Европейского союза договорились, что Евросоюз должен взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и оборону и увеличивать способность действовать автономно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они заявили в итоговом коммюнике декабрьского саммита Европейского совета.

"В условиях повышенной глобальной нестабильности, нарастающей стратегической конкуренции и комплексных угроз в области безопасности лидеры ЕС договорились, что ЕС возьмет на себя больше ответственности за собственную оборону и безопасность, будет следовать стратегическому курсу действий и увеличивать свои способности действовать автономно", - отметили лидеры.

Они добавляют, что ЕС сохраняет приверженность международному порядку, основанному на правилах, с ООН как центральной структурой для этого.

Лидеры отмечают, что ЕС будет продолжать тесное сотрудничество с НАТО, следуя принципам инклюзивности, взаимности и атономности в принятии решений, и поддержали усиление стратегического партнерства Евросоюза и Альянса.

Также в коммюнике Евросовет подчеркнул, что дальнейшая вооруженная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия, включая санкции.

Ранее западные СМИ сообщали, что в марте следующего года ЕС намерен согласовать основной документ военной стратегии для определения будущих угроз, сосредоточившись на совместной разработке оружия, а также очертив новые силы ЕС, которые могут вмешиваться в кризисы.

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