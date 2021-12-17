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Член нового уряду Німеччини приїхав з першим візитом в Україну

П'ятниця, 17 грудня 2021, 09:24

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив про приїзд в Київ члена нового уряду Німеччини Тобіаса Лінднера, який представляє партію "Зелених".

Про це пише "Європейська правда".

"Член нового уряду Німеччини, держміністр МЗС Тобіас Лінднер (Зелені) прибув щойно в Україну. Це його перший візит. Очікуєм на німецьку практичну допомогу - у т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу", - написав Мельник у Twitter.

Як відомо, міністром закордонних справ у новому німецькому уряді стала співлідерка "Зелених" Анналена Бербок.

12 грудня Бербок висловилася проти швидкого введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Вона підкреслила, що трубопровід "не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, і що питання безпеки все ще залишаються на порядку денному".

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц використає "Північний потік-2" як важіль впливу на Росію для припинення війни на Донбасі. 

Нагадаємо, німецький енергетичний регулятор заявив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині наступного року.

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Німеччина
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