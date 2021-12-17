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Член нового правительства Германии приехал с первым визитом в Украину

Пятница, 17 декабря 2021, 09:24

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о приезде в Киев члена нового правительства Германии Тобиаса Линднера, представляющего партию "Зеленых".

Об этом пишет "Европейская правда".

"Член нового правительства Германии, госминистр МИД Тобиас Линднер (Зеленые) прибыл только в Украину. Это его первый визит. Ожидаем немецкую практическую помощь – в т.ч. военную – для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", - написал Мельник в Twitter.

Как известно, министром иностранных дел в новом немецком правительстве стала сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок.

12 декабря Бербок высказалась против быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Она подчеркнула, что трубопровод "не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и что вопросы безопасности все еще остаются в повестке дня".

Напомним, немецкий энергетический регулятор заявил, что решение о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года.

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