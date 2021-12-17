Член нового правительства Германии приехал с первым визитом в Украину

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о приезде в Киев члена нового правительства Германии Тобиаса Линднера, представляющего партию "Зеленых".

Об этом пишет "Европейская правда".

"Член нового правительства Германии, госминистр МИД Тобиас Линднер (Зеленые) прибыл только в Украину. Это его первый визит. Ожидаем немецкую практическую помощь – в т.ч. военную – для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", - написал Мельник в Twitter.

‼️Breaking‼️

Член нового уряду Німеччини, Держміністр МЗС Тобіас Лінднер (Зелені) прибув щойно в Україну. Це його перший візит. Очікуєм на 🇩🇪практичну допомогу - у т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу. Danke @tobiaslindner pic.twitter.com/8nPkge9Cpc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 16, 2021

Как известно, министром иностранных дел в новом немецком правительстве стала сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок.

12 декабря Бербок высказалась против быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Она подчеркнула, что трубопровод "не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и что вопросы безопасности все еще остаются в повестке дня".

Напомним, немецкий энергетический регулятор заявил, что решение о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.